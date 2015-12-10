Второе судно с африканским углем прибудет в Украину 25 января

Первые 43 вагона с южноафриканским углем 9 декабря поступили на Трипольскую ТЭС и выгружены на угольный склад, остальные 159 вагонов 10 декабря направляются из порта до станции Триполье-Днепровское, говорится в сообщении госкомпании «Центрэнерго».

«На утро 10 декабря в порту разгружено 134 тыс. тонн угля из трюмов судна BULK CHINA, которое 5 декабря прибыло в порт «Южный» согласно контракту, подписанному со швейцарской компанией - MERCURIA ENERGY TRADING SA на поставку энергетического угля из Южно-Африканской Республики», - говорится в сообщении.

Как отметили в «Центрэнерго», все 168 тыс. тонн первой партии южноафриканского угля будут направлены на Трипольскую ТЭС.

Также в компании сообщили, что 7 декабря «Центрэнерго» оплатило поставку второй партии - 85 тыс. тонн угля из ЮАР для нужд Змиевской ТЭС.

«В ближайшие дни второе судно становится под загрузку в порту ЮАР. Его прибытие в украинские порты Черного моря ожидается ориентировочно 25 января 2016 года», - отметили в компании.

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Как сообщал УНИАН, по словам министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, госкомпания «Центрэнерго» закупила первую партию южноафриканского угля по 57 долларов за тонну.