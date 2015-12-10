ОПЕК ухудшила свой прогноз по российской экономике

Эксперты Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) ухудшили прогноз по росийской экономике по итогам 2015 года, сообщает Газета.Ru со ссылкой на декабрьский доклад нефтяного картеля.

"По итогам 2015 года, по прогнозам ОПЕК, ВВП России упадет на 3,2%, при этом мировой ВВП вырастет на 3,1%. По итогам 2016 года эксперты ОПЕК прогнозируют небольшой рост российского ВВП на 0,3%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидерами роста в 2015-2016 годах, по оценкам ОПЕК, станут Китай (ВВП вырастет на 6,8% в 2015 году и на 6,4% в 2016 году) и Индия (7,3% и 7,6%).

Кроме того, особое внимание на мировую экономику окажет деятельность регуляторов, в частности, Федеральной резервной системы США (ФРС).

Читайте такжеДоходы России от экспорта нефти упали почти в два раза

"Ожидание повышения процентной ставки ФРС США повлияло на потоки капитала и курсы валют, но полное влияние будет ощутимо только после принятия решения", — отмечают аналитики ОПЕК.

Читайте такжеДефицит бюджета России достиг почти $14 миллиардов

Подчеркивается, что ранее ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России.