Страны ОПЕК увеличили добычу нефти до максимума за три года

В ноябре 2015 года среднесуточный объем добычи нефти странами ОПЕК достиг, по данным независимых источников, отметки 31,7 млн барр., что примерно на 0,73%, или на 230 тыс. барр. больше, чем было в октябре, отмечается в отчете картеля, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Компенсировать прирост добычи в Ираке (+6%), не смогло даже небольшое ее снижение в Саудовской Аравии (-0,24%), Ливии (-4,93%) и Нигерии (-1,28%). Ноябрьский прирост добычи в Ираке превысил 247 тыс. барр. в сутки, в то время как суточная добыча в этих трех странах, вместе взятых, снизилась лишь примерно на 70 тыс.

Одновременно с Ираком добычу нефти, по оценкам независимых источников, нарастили и еще несколько стран ОПЕК — Ангола (+1,38%), Кувейт (+0,96%), Эквадор (+0,55%). В результате объем суточной добычи нефти картеля сейчас примерно на 2,3 млн барр. превышает средний по 2015 году спрос на нее, следует из отчета ОПЕК.

На состоявшемся 4 декабря 2015 года в Вене саммите ОПЕК было решено, что входящие в картель страны могут продолжать добычу на фактически сложившемся в предыдущие месяцы уровне, то есть в объеме примерно 31,5 млн барр.

Принятое руководством ОПЕК решение привело к новому снижению цен на нефть. Только за 7 декабря стоимость барреля Brent рухнула более чем на 5%, а уже 8 декабря впервые с начала 2009 года опустилась ниже отметки $40.

В ходе сегодняшних торгов стоимость фьючерсов на Brent с поставкой в январе 2016 года колеблется между $40 и $40,7 за баррель.