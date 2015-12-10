Обвал на рынке нефти: WTI подешевела до семилетнего минимума

По сравнению с закрытием вчерашних торгов стоимость барреля WTI упала на минимуме на 1,64%.

Одновременно с этим снизилась и стоимость нефти марки Brent. В ходе сегодняшних торгов на бирже ICE стоимость барреля снизилась до $39,71, что примерно на 1% ниже уровня закрытия вчерашних торгов, пишет РБК.

Снижение нефтяных котировок произошло после публикации ноябрьского отчета ОПЕК, из которого следует, что картель вышел на максимальный за последние три с половиной года уровень добычи нефти.

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В ноябре 2015 года среднесуточный объем добычи нефти странами ОПЕК достиг, по данным независимых источников, отметки 31,7 млн барр., что примерно на 0,73%, или на 230 тыс. барр. больше, чем было в октябре.