В России заявили о возобновлении отгрузок угля в Украину

Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак, передает ТАСС.

"Вчера было поручение президента о том, чтобы возобновить поставки. Коксующийся уголь - уже отгрузки начались. Коксующийся уголь будет поступать в Украину на предприятия, которые производят соответствующую продукцию", - сказал Новак.

Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин поручил правительству возобновить поставки угля в Украину в ответ на возобновление Киевом перетока электроэнергии в Крым.

Напомним, Министерство энергетики и угольной промышленности работает над новым договором о поставке электроэнергии в Крым и рассматривает вопрос определения юридического статуса полуострова в документе.

Госкомпания "Укрэнерго" 8 декабря подключила к работе одну из четырех ЛЭП в направлении аннексированного Россией Крыма.

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29 ноября госкомпания "Укрэнерго" восстановила линию электропередач 220 кВ "Каховская-Титан" и заявила о готовности возобновить энергоснабжение аннексированного Россией Крыма в течение нескольких часов в случае достижения договоренности с активистами блокады полуострова. Однако такая договоренность не была достигнута.

6 декабря председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров заявил, что участники блокады Крыма разрешили частично возобновить электроснабжение полуострова на линии 220 кВ "Каховская-Титан".