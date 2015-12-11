Россия перебросила в оккупированный Крым газотурбинную электростанцию

Как сообщает пресс-служба "МЧС Крыма", электростанция будет подключена к энергосистеме полуострова.

"Ее работа позволит повысить надежность энергосистемы и снизить дефицит энергоснабжения Республики Крым и города Севастополь. На сегодняшний день на полуострове уже работают 13 аналогичных станций общей мощностью 292,5 МВт", - говорится в сообщении.

Читайте такжеУкраина увеличила поставки электроэнергии в оккупированный Крым

Отмечается, что в ближайшие дни в оккупированный Крым будет доставлена еще одна газотурбинная электростанция, такой же мощности.

Напомним,"глава" Крыма Сергей Аксенов попросил Москву отказаться от украинской электроэнергии. Он отметил, что у полуострова нет настолько критической потребности в украинской электроэнергии.

Президент РФ Владимир Путин в свою очередь поручил разорвать контракты на поставку электроэнергии из Украины.