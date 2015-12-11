Нефть дешевеет на решении ОПЕК по добыче сырья

Мировые цены на нефть в ходе торгов пятницы снижаются, отыгрывая решение Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не снижать добычу, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 07:28 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,18% - до 39,48 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,69% - до 36,51 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе на заседании ОПЕК в Вене было принято решение не изменять квоту на добычу нефти на уровне 30 миллионов баррелей. При этом организация решила сохранить и уровень фактической добычи, который превышает квоту на 1,5 миллиона баррелей. Официально квота с 2011 года составляет 30 миллионов баррелей в день, однако ОПЕК регулярно ее превышает. Рынки отреагировали на это решение сильным снижением.

Организация борется за долю на нефтяном рынке с другими производителями энергосырья, включая Соединенные Штаты. Они приняли данное решение, несмотря на падение цен на нефть, слабый мировой спрос и перенасыщение предложения.

"Цены на нефть вновь снизились, так как добыча ОПЕК выросла до трехлетнего максимума в ноябре, усиливая опасения, что мировой нефтяной рынок будет перенасыщен предложением в течение более длительного времени", - сказал агентству Франс Пресс рыночный стратег IG Markets в Сингапуре Бернард Оу (Bernard Aw).

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По его словам, рынок теперь ожидает данных по буровым установкам в США. Американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes в 21.00 мск обнародует статистику по числу буровых установок по добыче нефти и газа за рабочую неделю. Неделей ранее количество установок сократилось на 7 единиц, или на 0,9%, и составило 737 единиц. В годовом выражении этот показатель снизился на 1183 единицы, или на 61,6%.

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