Россия перестала быть газовым диктатором Украины – Яценюк
Украина благодаря запуску реверсных поставок газа из ЕС избавилась от полной зависимости от российских углеводородов.
Украина благодаря запуску реверсных маршрутов поставок газа из ЕС избавилась от полной зависимости от российских углеводородов, заявил премьер-министр Арсений Яценюк, выступая 11 декабря в парламенте.
"Россия перестала быть газовым диктатором по отношению к Украине. Мы избавились от российской газовой наркотической зависимости", - сказал Яценюк.
"Мы вместе с нашими европейскими партнерами в 2014 году запустили реверсный поток, мы выгнали всех посредников из НАК "Нафтогаз". Мы не имеет никаких соглашений, где присутствуют печально известные украинские олигархи", - добавил премьер-министр.
Также Яценюк отметил, что в первом квартале 2016 года цена на импортный газ будет ниже, чем в четвертом квартале 2015 года.
"Благодаря тому, что мы имеем прямые контракты с европейцами, и мы подали в суд на российский "Газпром", цена будет еще ниже, чем в текущем квартале", - отметил Яценюк, добавив, что падение цены на нефть на международных рынках также повлияет на снижение цены на газ для Украины.
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Как сообщал УНИАН, Украина в январе-ноябре 2015 года сократила импорт природного газа по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 9,5% - до 16,2 миллиарда кубометров с 17,9 миллиарда кубометров.
Больше всего природного газа поступило с территории Европы - 10,0 миллиардов кубометров, или 62% от общего объема.
По данным "Укртрансгаза", в ноябре Украина импортировала 1,1 миллиарда кубометров природного газа, из них 65% поступило с территории Европы.
Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки российского газа. По словам премьер-министра Украины Арсения Яценюка, причиной отказа от российского топлива является его более высокая цена по сравнению с европейской.
До конца 2015 года "Газпром" установил стоимость газа для "Нафтогаза Украины" в 227 долларов за тысячу кубометров.
В 2016 году Украина рассчитывает закупать в случае необходимости российский газ по цене примерно 207-208 долларов за тысячу кубометров. Цена на газ из Европы в 2016 году ожидается на уровне 175-180 долларов.