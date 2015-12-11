Россия перестала быть газовым диктатором Украины – Яценюк

Украина благодаря запуску реверсных маршрутов поставок газа из ЕС избавилась от полной зависимости от российских углеводородов, заявил премьер-министр Арсений Яценюк, выступая 11 декабря в парламенте.

"Россия перестала быть газовым диктатором по отношению к Украине. Мы избавились от российской газовой наркотической зависимости", - сказал Яценюк.

"Мы вместе с нашими европейскими партнерами в 2014 году запустили реверсный поток, мы выгнали всех посредников из НАК "Нафтогаз". Мы не имеет никаких соглашений, где присутствуют печально известные украинские олигархи", - добавил премьер-министр.

Также Яценюк отметил, что в первом квартале 2016 года цена на импортный газ будет ниже, чем в четвертом квартале 2015 года.

"Благодаря тому, что мы имеем прямые контракты с европейцами, и мы подали в суд на российский "Газпром", цена будет еще ниже, чем в текущем квартале", - отметил Яценюк, добавив, что падение цены на нефть на международных рынках также повлияет на снижение цены на газ для Украины.

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Как сообщал УНИАН, Украина в январе-ноябре 2015 года сократила импорт природного газа по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 9,5% - до 16,2 миллиарда кубометров с 17,9 миллиарда кубометров.

Больше всего природного газа поступило с территории Европы - 10,0 миллиардов кубометров, или 62% от общего объема.

По данным "Укртрансгаза", в ноябре Украина импортировала 1,1 миллиарда кубометров природного газа, из них 65% поступило с территории Европы.

Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки российского газа. По словам премьер-министра Украины Арсения Яценюка, причиной отказа от российского топлива является его более высокая цена по сравнению с европейской.

До конца 2015 года "Газпром" установил стоимость газа для "Нафтогаза Украины" в 227 долларов за тысячу кубометров.

В 2016 году Украина рассчитывает закупать в случае необходимости российский газ по цене примерно 207-208 долларов за тысячу кубометров. Цена на газ из Европы в 2016 году ожидается на уровне 175-180 долларов.