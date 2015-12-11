Правительство в 2016 году не будет дотировать "Нафтогаз" - Яценюк

Кабинет министров в 2016 году не будет дотировать из бюджета крупнейший в Украине государственный энергохолдинг "Нафтогаз Украины", заявил премьер-министр Арсений Яценюк, выступая 11 декабря в парламенте.

"В 2014 году общий дефицит "Нафтогаза", который покрывался из государственного бюджета, составлял 10 миллиардов американских долларов. В этом году мы сократили дефицит в 10 раз, это всего-навсего 1 миллиард. В следующем году мы не будем дотировать НАК "Нафтогаз Украины" из бюджета", - сказал Яценюк.

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Ранее в интервью УНИАН глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отмечал, что со второго полугодия 2015 года компания не получает дотаций из государственного бюджета, а вопрос господдержки на 2016 год будет зависеть от тарифов на газ для населения.

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"Нафтогаз Украины" в январе-сентябре 2015 года получил 0,2 миллиарда гривень чистой прибыли, по сравнению с убытком 42,2 миллиарда гривень за аналогичный период прошлого года.