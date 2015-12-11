Украина может за 10 лет превратиться в экспортера газа - глава правительства

Украина, которая на сегодняшний день импортирует около половины природного газа для обеспечения своих потребностей, намерена в течение 10 лет отказаться от импортного "голубого топлива" и стать его экспортером, заявил премьер-министр Арсений Яценюк, выступая 11 декабря в парламенте.

"Наша цель - на протяжении 10 лет вообще избавиться от импортного природного газа, увеличить собственную добычу и стать полностью энергетически независимой страной", - сказал Яценюк.

"Через 10 лет Украина будет в состоянии экспортировать природный газ, и именно поэтому новая энергетическая политика и новые ренты, которые мы просим парламент поддержать, дадут возможность увеличить добычу собственного газа", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, добыча природного газа в Украине в январе-октябре 2015 года, без учета аннексированного Россией Крыма, сократилась по сравнению с январем-октябрем 2014 года на 2,2% - до 16,1 миллиарда кубометров.

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Украина в январе-октябре 2015 года сократила потребление природного газа по сравнению с январем-октябрем 2014 года на 19,4% - до 25,788 миллиарда кубометров.