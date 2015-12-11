Яценюк: Цена импортного газа в 1 квартале 2016 года будет ниже нынешней

Цена импортного газа для Украины в 1 квартале 2016 года будет ниже той, по которой Украина закупает топливо сегодня, сообщил в ходе выступления в парламенте премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Когда мы пришли в правительство, цена газа составляла 500 долларов (за тысячу кубометров – УНИАН), сейчас цена уже 250 (доллар за тысячу кубометров - УНИАН), а в 1 квартале 2016 года благодаря тому, что у нас прямые контракты с европейцами и мы подали в суд на российский "Газпром", цена будет еще ниже, чем в текущем квартале", - сказал Яценюк.

Он также обратил внимание, что цена на газ привязана к цене на нефть. И дальнейшее падение цен на нефть приведет к снижению цен на газ, а это будет положительно влиять на экономику Украины.

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Как сообщал УНИАН, ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин отмечал, что бюджет 2016 года рассчитан исходя из среднегодовой цены газа на уровне 210-215 долларов за тысячу кубометров.

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