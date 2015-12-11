Нефть продолжает падать и тянет за собой российский рубль

Стоимость нефти Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала ниже 39 долларов за баррель. По данным на середину дня североморская нефть стоила 38,96 доллара. Спустя пару минут она подорожала до 39,08 доллара.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, сообщает Lenta.ru.

На фоне падения нефтяных котировок в России укрепляется доллар. Американская валюта торгуется около отметки 69,94 рубля. Евро при этом стоит 76,67. Официальные курсы на 12 декабря — 69,18 и 75,75 рубля соответственно. Они будут действовать до 14 декабря включительно.

11 декабря СМИ сообщили о том, что министерство финансов РФ предлагает перейти на режим экономии из-за дешевеющей нефти. Ведомство предупредило о том, что существует риск увеличения дефицита бюджета не только при сохранении цен на нефть на уровне 40 долларов за баррель, но и при ее подорожании до 50 долларов.

Нефть дешевеет с тех пор, как ОПЕК 4 декабря решила поднять квоты на добычу нефти с 30 до 31,5 миллиона баррелей в день.