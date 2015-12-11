Суд снял арест с имущества ВЕТЭК и клуба "Металлист" Курченко
Хозяйственный суд Киева спустя полтора года снял арест с денежных средств и имущества компании ВЕТЭК, подконтрольной скандально известному бизнесмену Сергею Курченко.
Соответствующее решение суд принял 30 ноября 2015 года.
Согласно постановлению, компании «Интертрансгруп», по инициативе которой летом 2014 года суд арестовал все имущество компании Курченко, в сентябре 2015 года было отказано в продлении ареста. Поэтому, как отмечается в материалах дела, требование футбольного клуба «Металлист», который также принадлежит Курченко, на снятие ареста со всех активов бизнесмена обосновано, и суд не видит оснований для дальнейшего ареста активов.
Суд также снял арест с денежных средств и имущества компаний «Муйне», «Анкора-торг», «Амадина», «Айнам», «Аминами», «Хиган», «Алконост» и непосредственно самого футбольного клуба «Металлист».
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Как сообщал УНИАН, в мае 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что компании, входящие в холдинг Сергея Курченко ВЕТЭК, за предыдущие два года ввезли по фиктивным документам на территорию Украины свыше 5 млн тонн нефтепродуктов на сумму 36 млрд грн.
По документам, данные нефтепродукты не должны были реализовываться на территории Украины, а должны были поставляться в третьи страны, что позволяло компаниям Курченко уклоняться от уплаты налогов. По оценкам МВД, преступный доход Курченко от указанной деятельности составил около 7 млрд грн.
Сейчас Курченко объявлен в международный розыск, и правоохранительные органы принимают меры по его задержанию.
Ранее СБУ выявила факты непосредственной причастности Курченко к реализации преступных механизмов по приобретению в пользу холдинга ВЕТЭК медиаресурса «UMH group», футбольного клуба «Металлист», Одесского нефтеперерабатывающего завода и сети автозаправок SparschweinGmbH & Co в Германии (170 объектов).
В ходе расследования были арестованы личные счета Курченко, его движимое и недвижимое имущество на общую сумму свыше 1,5 млрд грн.
ВЕТЭК ранее вела свою деятельность под брендом «Группа компаний «Газ Украина», которую СМИ связывали с махинациями на рынке нефтепродуктов. Накануне заявления о покупке Одесского НПЗ (конец февраля 2013 года) группа компаний «Газ Украина», являющаяся одним из крупных игроков на рынке сжиженного газа Украины, заявила о консолидации своих активов под новым брендом - «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК).