Суд снял арест с имущества ВЕТЭК и клуба "Металлист" Курченко

Соответствующее решение суд принял 30 ноября 2015 года.

Согласно постановлению, компании «Интертрансгруп», по инициативе которой летом 2014 года суд арестовал все имущество компании Курченко, в сентябре 2015 года было отказано в продлении ареста. Поэтому, как отмечается в материалах дела, требование футбольного клуба «Металлист», который также принадлежит Курченко, на снятие ареста со всех активов бизнесмена обосновано, и суд не видит оснований для дальнейшего ареста активов.

Суд также снял арест с денежных средств и имущества компаний «Муйне», «Анкора-торг», «Амадина», «Айнам», «Аминами», «Хиган», «Алконост» и непосредственно самого футбольного клуба «Металлист».

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Как сообщал УНИАН, в мае 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что компании, входящие в холдинг Сергея Курченко ВЕТЭК, за предыдущие два года ввезли по фиктивным документам на территорию Украины свыше 5 млн тонн нефтепродуктов на сумму 36 млрд грн.

По документам, данные нефтепродукты не должны были реализовываться на территории Украины, а должны были поставляться в третьи страны, что позволяло компаниям Курченко уклоняться от уплаты налогов. По оценкам МВД, преступный доход Курченко от указанной деятельности составил около 7 млрд грн.

Сейчас Курченко объявлен в международный розыск, и правоохранительные органы принимают меры по его задержанию.

Ранее СБУ выявила факты непосредственной причастности Курченко к реализации преступных механизмов по приобретению в пользу холдинга ВЕТЭК медиаресурса «UMH group», футбольного клуба «Металлист», Одесского нефтеперерабатывающего завода и сети автозаправок SparschweinGmbH & Co в Германии (170 объектов).

В ходе расследования были арестованы личные счета Курченко, его движимое и недвижимое имущество на общую сумму свыше 1,5 млрд грн.

ВЕТЭК ранее вела свою деятельность под брендом «Группа компаний «Газ Украина», которую СМИ связывали с махинациями на рынке нефтепродуктов. Накануне заявления о покупке Одесского НПЗ (конец февраля 2013 года) группа компаний «Газ Украина», являющаяся одним из крупных игроков на рынке сжиженного газа Украины, заявила о консолидации своих активов под новым брендом - «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК).