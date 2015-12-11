Международная компания заинтересовалась добычей сланцевого газа на востоке Украины

Одна из ведущих международных нефтегазовых компаний заинтересовалась проектом по добыче сланцевого газа на востоке Украины и обратилась в компанию «Надра Юзовская» с просьбой продлить срок подачи заявок на участие в конкурсе для оценки проекта и подготовки необходимой документации.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной акционерной компании «Надра Украины», которая является основным владельцем «Надра Юзовская».

В сообщении напоминается, что 27 октября 2015 года компания «Надра Юзовская», которая является единственным инвестором по соглашению о разделе продукции (СРП) в пределах Юзовской площади (Харьковская и Донецкая области), объявила конкурс на привлечение инвестора для реализации соглашения о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах данной площади.

«Планировалось, что конкурс будет проведен до конца 2015 года. Однако в «Надра Юзовская» обратилась одна из ведущих международных нефтегазовых компаний с просьбой продлить сроки подачи конкурсных предложений с целью дополнительной оценки потенциала проекта для подготовки конкурсного заявления», - подчеркнули в «Надра Украины».

В сообщении приводятся слова главы правления «Надра Украины» Ярослава Климовича, который сообщил, что «Надра Юзовская» приняла решение продлить предельный срок конкурса на привлечение инвестора-оператора для поиска и добычи углеводородов в пределах Юзовского участка.

«Недра Украины остаются привлекательными для иностранных инвесторов. Учитывая заинтересованность международных нефтегазовых компаний инвестировать в разработку Юзовской площади, а также руководствуясь возможностью привлечь к проекту добычи углеводородов мощного инвестора-оператора, «Надра Юзовская» приняла решение продлить сроки конкурса», - отметил Климович.

В компании напомнили, что конкурс предусматривает привлечение нового инвестора для реализации проекта, а также выход из состава участников СРП компании «СПК-Геосервис», после чего «Надра Украины» останется единственным участником «Надра Юзовская».

Как сообщал УНИАН, 24 января 2013 года было подписано соглашение между правительством Украины, компанией Shell и «Надра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях. «Надра Украины» владеет 90% «Надра Юзовская», еще 10% принадлежат малоизвестной компании «СПК-Геосервис».

Нидерландско-британская нефтегазовая компания Shell начинала процесс разработки месторождений нетрадиционных углеводородов в Харьковской и Донецкой областях, но в июне приняла решение выйти из этого проекта. В октябре выход Shell подтвердил министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

По словам главы правления компании «Надра Украины» Ярослава Климовича, Shell передаст все свои наработки государству Украина и компании «Надра Юзовская».

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" является ведущей компанией в сфере геологоразведочных работ в Украине и владеет 20 специальными разрешениями на пользование нефтегазоносными недрами (ресурсная база которых составляет 47 млн тонн условного топлива), 120 скважинами на восстановление, 16 первоочередными участками под буровые работы на нефть и газ, 40 участками для проведения сейсмических исследований. Кроме того, разработаны 23 бизнес-проекта на перспективные участки недр.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

100% акций «Надра Украины» принадлежат государству в лице Государственной службы геологии и недр.