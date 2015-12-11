Обвал на рынке нефти продолжается: цены упали до уровня 2008 года

Стоимость январского фьючерса нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне вечером в пятницу, 11 декабря, опустилась ниже $38 за баррель, обновив новый минимум с декабря 2008 года. Баррель нефти марки Brent торговался на уровне $37,88.

Подешевела и нефть марки WTI: на бирже в Нью-Йорке за баррель нефти этой марки давали $35,64.

В пятницу вышел новый прогноз Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому избыточное предложение нефти на мировом рынке продлится как минимум до 2016 года в условиях замедления роста спроса и стремления Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) нарастить производство.

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На фоне дешевеющей нефти слабеет и российский рубль. Ранее сегодня в ходе торгов на Московской бирже доллар достиг отметки в 70 руб., евро торгуется выше 77 руб.