Оккупационные власти Крыма остановили поставку электроэнергии из РФ по "энергомосту"

Об этом говорится в сообщении "правительства" аннексированного Россией Крыма, пишет местное издание Новости Крыма со ссылкой на штаб по ликвидации ЧС в Крыму и ГУ "Крымэнерго".

"Для проведения ремонтных работ на линии электропередачи, ориентировочно с 23:00 11 декабря до 7:00 12 декабря, будет отключена КВЛ 220кВ Камыш-Бурун-Тамань", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, мощность перетока "энергомоста" ранее достигла 285 МВт.

При этом утром 12 декабря сообщений о том, что энергоснабжение восстановлено, не было.

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11 декабря в Крыму объявили о снижении лимитов поставок электроэнергии нескольким крымским районам и Симферополю. По сообщению "властей" Крыма, это связано с "подготовкой к введению второй нитки энергомоста "Кубань - Крым".