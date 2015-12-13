Украина хочет участвовать в магистральных проектах в рамках начатого строительства газопровода ТАПИ

Как сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, в Туркменистане сегодня заложили строительство газопровода ТАПИ.

Открыл строительство транснационального газопровода президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В церемонии приняли участие президент Афганистана Ашраф Гани, вице-президент Индии Мохаммад Хамид Ансари и премьер-министр Пакистана Мохаммад Наваз Шариф.

Как заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко сегодня на встрече с вице-премьерами Туркменистана Сатлыком Сатлыковым и Шамухамметом Дурдылыевым, Украина заинтересована в участии в в магистральных проектах в рамках строительства газопровода ТАПИ.

«Украина готова к участию в проектах строительства магистральной железнодорожной дороги и линии электропередач, которая будет реализована в рамках строительства газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия», - сказал Зубко.

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Он напомнил об успешном завершении строительства и открытии вместе с вице-премьером Дурдылыевым комплекса очистных сооружений в Ашхабаде.

«Украина заинтересована в продолжении этого проекта и расширении мощностей с 300 до 600 тысяч кубометров. Мы также заинтересованы в реализации проектов строительства метрополитена и строительстве дорог», - сказал Зубко.

Во время встречи с Сатлыковым Зубко договорился относительно планов поставок в Туркменистан 1,5 тысячи вагонов подвижного состава, из которых на 750 уже объявлен тендер. Туркменская экспертная комиссия сейчас изучает возможность соответствующих поставок на украинском Крюковском вагоностроительном заводе.

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«Туркменистан заинтересован в поставках из Украины автомобильного транспорта, а также в выполнении заказов по производству нестандартных вагонов подвижного состава. Эти вагоны будут использоваться на железной дороге вдоль газопровода ТАПИ», - отметил Зубко.

Протяженность газопровода ТАПИ, согласно проекту, составит 1735 км. После завершения строительства станет возможным ежегодно транспортировать по газопроводу 33 миллиарда кубометров газа с месторождения «Галкыныш» - крупнейшего в Туркменистане.

Общая стоимость реализации проекта составляет около 30 млрд долларов, при этом средства на проведение работ выделили США и Азиатский банк развития. Ожидается, что строительство будет завершено до конца декабря 2018 года.