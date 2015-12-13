Украина ежедневно потребляет на 25% газа меньше, чем в прошлом году – Яценюк

Об этом глава правительства Арсений Яценюк заявил в передаче «10 минут с премьер-министром», сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина.

«В течение отопительного сезона Украина дополнительно сохранит 2 миллиарда американских долларов, которые раньше мы платили российскому «Газпрому», на которые Россия закупала танки и поставляла оружие и своих боевиков в военной агрессии против Украины», - подчеркнул премьер.

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По словам Яценюка, велись дискуссии о том, что якобы правительственная энергетическая реформа не принесет никакого результата, и что газа в хранилищах не хватит, чтобы пережить эту зиму.

«В результате каждый день мы с вами потребляем на 25% газа меньше, чем в прошлом году. На 11 миллионов долларов меньше каждый день мы платим за газ», - подчеркнул он.

«Нас пугали тем, что мы не пройдем зиму и замерзнем, потому что Россия отключит газ, а другого источника поставок у нас нет. Уже не говоря о цене на газ, которая была 500 долларов за тысячу кубических метров. Сейчас мы избавились от российского газового диктата», - подчеркнул Яценюк.

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Он подчеркнул, что сейчас Украина покупает газ у европейских компаний по цене вдвое меньшей - в среднем 250 долларов за тысячу кубометров.

«Мы наполнили наши газовые хранилища. Мы погасили долги. И мы подали на Россию в суд за несправедливый газовый контракт и за несправедливый контракт о транзите природного газа по территории Украины», - сказал глава правительства.

«Нас пугали тем, что из-за реформы энергетического сектора и введения рыночных и сбалансированных тарифов у людей не будет тепла в доме и не будет возможности заплатить по этим тарифам. Мы ввели программу энергетических субсидий, в которую мало кто верил, но которая стала реальностью», - подчеркнул он.

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По словам Яценюка, уже 5 миллионов украинских семей, а это почти 15 миллионов граждан, получают прямую помощь от государства «на то, чтобы заплатить за рыночные и взвешенные тарифы, если этого требует украинская семья».

«А тот, кто зарабатывает много, тот, кто имеет большие дома, тот, кто имеет высокие доходы, должен научиться экономить и платить самостоятельно, а не за счет бедного человека», - добавил он.