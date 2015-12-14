Обвал цен на рынке нефти продолжается

Мировые цены на нефть в ходе торгов понедельника снижаются, отыгрывая доклад Международного энергетического агентства (МЭА) о мировом спросе на нефть в 2015-2016 годах, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 07:23 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,53% - до 38,12 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,41% - до 35,48 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно докладу МЭА, его новый прогноз полностью совпадает с предыдущим. Агентство по-прежнему ожидает роста спроса в 2015 году на 1,8 миллиона баррелей нефти в сутки, а в 2016 году - на 1,2 миллиона баррелей в сутки. В своем отчете МЭА также отметило, что мировые нефтяные рынки будут оставаться в переизбытке до конца 2016 года.

Кроме того, в докладе отмечается, что в ноябре поставки нефти на мировом рынке превысили 96,9 миллиона баррелей в день на фоне роста предложения из стран ОПЕК. Между тем поставки из стран, не входящих в картель, составили 58,5 миллиона баррелей в сутки. Добыча нефти ОПЕК в ноябре выросла на 50 тысяч баррелей в сутки, до 31,73 миллиона баррелей в сутки.

На негативную динамику нефти продолжают влиять и решения ОПЕК от 4 декабря. Организация не приняла решения по изменению квоты на добычу нефти, составляющей 30 миллионов баррелей в день, при этом решила сохранить уровень фактической добычи, который превышает квоту на 1,5 миллиона баррелей.

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Данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes по недельной динамике буровых установок слегка сдерживают цены от падения. Согласно данным Baker Hughes, число буровых установок в США по итогам завершившейся рабочей недели сократилось на 28 штук, или на 3,79%, и составило 709 единиц. В годовом выражении этот показатель снизился на 1 184 единицы, или на 62,5%. При этом количество нефтяных буровых установок сократилось на 21 единицу, или 3,85%, до 524 штук. А число газодобывающих установок уменьшилось на 7 единиц, или 3,6%, и составило 185 установок.

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