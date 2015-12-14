Обвал на рынке нефти набирает обороты: цена Brent за один час потеряла 40 центов

Цены на нефть продолжают падать в понедельник, 14 декабря, сообщают Ведомости.

"По состоянию на 9:30 мск на Интерконтинентальной бирже в Лондоне стоимость январского фьючерса на североморскую нефть Brent упала до 37,7 доллара за баррель. На то же время стоимость январского фьючерса на легкую нефть WTI снизилась до 35,44 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Прошлая рабочая неделя закончилась падением цен на нефть. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2016 г. на Интерконтинентальной бирже в Лондоне 11 декабря, в пятницу, опустилась почти на 5% до 37,99 доллара за баррель впервые с декабря 2008 г., преодолев отметку в 38 доллара за баррель. В 20:01 мск баррель нефти марки Brent стоил 37,87 доллара. Также подешевела нефть марки WTI. По данным на 20:00 мск, на бирже в Нью-Йорке нефть торговалась на уровне 35,64 доллара за баррель.

"Рынок находится в состоянии переизбытка предложения черного золота. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в ноябре поставки нефти на мировом рынке превысили 96,9 миллиона баррелей в день на фоне роста предложения из стран ОПЕК. Между тем поставки из стран, не входящих в картель, составили 58,5 миллиона баррелей в сутки. Добыча нефти ОПЕК в ноябре выросла на 50 000 баррелей в сутки, до 31,73 млн баррелей в сутки. Снятие санкций с Ирана и его выход на нефтяной рынок может увеличить предложение, по самым амбициозным заявлениям руководства страны, на 1 миллион баррелей в сутки", - подчеркивает издание.

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Кроме того, инвесторы находятся в ожидании решения Федеральной резервной системы США относительно ставки. Представители ФРС не раз сообщали о своем намерении повысить ее, что приведет к дальнейшему падению цен на нефть. Очередное заседание ФРС должно состояться уже на текущей неделе.

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