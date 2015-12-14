В Севастополе включили уличные фонари, работает мобильная связь

Установленный оккупационными властями для Севастополя лимит потребления электроэнергии в 175 МВт позволил включить в ночь на понедельник уличное освещение.

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Об этом заявил директор ГУП "Севастопольсвет" Александр Галич, передает "ТАСС".

"Принято решение, что пока внешнее освещение будет работать с 00:00 до 07:00", - сказал Галич.

По данным "Севастопольэнерго", лимит потребления для города в 175 МВт позволяет отключать жилые районы только в часы утреннего и вечернего пиков потребления.

"Работают все 72 АТС и все 164 станции мобильной связи. Оператор "К-Телеком" сегодня вернет все бензогенераторы МЧС, выданные ему для поддержания работ станций мобильной связи", - заявил сегодня начальник управления информатизации и связи правительства Севастополя Вадим Дворяненко на комиссии по предотвращению и ликвидации чрезвычайной ситуации.

Добавим, ранее в некоторых СМИ появилась информация, что так называемый глава Крыма Сергей Аксенов объявил на полуострове режим военного времени и потребовал принудительно передать администрации Судака скважины, которые принадлежат пяти местным предприятиям.

Напомним, 20 ноября из-за подрыва линии электропередачи на территорию оккупированного Крыма была полностью прекращена подача электроэнергии с Украины. Без света в Крыму остались 1,9 млн человек.