Южно-Украинская АЭС включила в сеть энергоблок №2 после продления его срока эксплуатации

Южно-Украинская атомная электростанция подключила в объединенную энергосистему Украины блок №2 после продления его срока эксплуатации до 2026 года, говорится в сообщении "Энергоатома".

Согласно сообщению, блок был подключен 13 декабря 2015 года в 16 час. 20 мин. после 218 суток капитального планово-предупредительного ремонта.

В компании напомнили, что 7 декабря Государственная инспекция по ядерному регулированию приняла решение о продлении срока эксплуатации за пределами проектного периода энергоблока №2 Южно-Украинской АЭС до 2026 года.

"При переходных процессах подключения энергоблока нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации не было", - говорится в сообщении.

Как отметили в "Энергоатоме", оборудование первого и третьего энергоблоков АЭС работает без замечаний в заданном режиме.

"Радиационный фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений, которые были замерены до пуска атомной станции, и на 14 декабря составляет 10 мкР/ч. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышали установленных допустимых значений", - добавили в компании.

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Как сообщал УНИАН, ранее президент госкомпании "Энергоатом" Юрий Недашковский отмечал значительное экономическое преимущество продления сроков эксплуатации существующих энергоблоков АЭС по сравнению со строительством новых. По его словам, для работ по продлению сроков эксплуатации необходимо направить на модернизацию блока порядка 300 миллионов долларов, тогда как строительство нового обходится в 6-7 миллиардов евро.

Южно-Украинская АЭС - основа Южно-Украинского энергетического комплекса, расположенного в Николаевской области и обеспечивающего потребности в электрической энергии региона с населением более 5 млн человек. В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).

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Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" - крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.