Запорожская АЭС отключила от сети блок №1

Запорожская атомная электростанция отключила от энергосети страны блок №1 на период до 19 декабря, говорится в сообщении госкомпании "Энергоатом".

"14 декабря 2015 года в 00:10 энергоблок №1 Запорожской АЭС отключен от энергосети и выведен в "холодный резерв" по балансу мощности в энергосистеме согласно заявке", - сообщают в компании.

Согласно сообщению, заявка на пребывание в "холодном резерве" энергоблока №1 Запорожской АЭС действует до 23:59 18 декабря 2015 года.

Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не изменялась, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

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Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 году, третий – в 1986 году, четвертый – в 1987 году, пятый – в 1989 году, шестой – в 1995 году.