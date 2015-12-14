В Литве заявили, что российское судно препятствовало прокладке кабеля NordBalt

Министр энергетики Литвы Рокас Масюлис утверждает, что Россия не раз пыталась помешать прокладке кабеля электропередачи NordBalt между Литвой и Швецией по дну Балтийского моря, сообщает Delfi.lt.

"В данном случае действительно важно отметить, что удалось преодолеть определенные враждебные действия России. Сегодня я уже могу сказать, что целых четыре раза российское военное судно препятствовало прокладке, требовало, чтобы судно, прокладывающее кабель, покинуло место работ. Мы и шведы протестовали, после протестов они отошли и позволили продолжить прокладку", - сказал министр в интервью телеканалу LRT.

Он отметил, что публично сообщалось лишь об одном или двух таких инцидентах.

"В понедельник в Вильнюсе состоится торжественная символическая церемония включения смычек ЛЭП Литвы с Польшей и Швецией. Работы по оборудованию LitPol Link и NordBalt уже завершены, ведутся испытания. Испытания LitPol Link планируется завершить до конца декабря, а временно приостановленные из-за пожара испытания NordBalt возобновятся в январе - возможно, что они завершаться не позднее конца марта", - отмечает издание.

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Смычка NordBalt стоимостью 550 миллионов литов (180 миллионов долларов) и протяжённостью 453 километра - первое соединение электролиний Литвы и Скандинавии, изготовленный концерном ABB кабель по дну Балтийского моря соединил трансформаторные подстанции Клайпеды и Нибру. Смычки являются частью Плана объединения электроэнергетических рынков Балтийских стран (BEMIP).

Согласно этому плану, после создания надлежащей инфраструктуры в регионе Балтийского моря следующим шагом будет синхронизация систем ЛЭП с сетями континентальной Европы.