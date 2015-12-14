Экспроприированный РФ "Черноморнефтегаз" прерывает работу в Черном море из-за сложной международной обстановки

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«В связи со сложной международной обстановкой, рисками утраты жизненно важных активов ГУП РК «Черноморнефтегаз» - двух современных буровых установок В-312 и В-319 общей стоимостью более 25 млрд руб. - была осуществлена их перестановка с Одесского газового месторождения (расположено на северо-западном шельфе Черного моря в 150 километрах от берега Крыма) в территориальные воды Российской Федерации», - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее компания сообщила, что неустановленное торговое судно под турецким флагом якобы препятствовало перемещению буровой установки.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в августе 2015 года поручил крупнейшему в Украине энергетическому госхолдингу "Нафтогаз Украины" нанять юристов для защиты своих имущественных прав в Крыму.

Справка УНИАН. "Черноморнефтегаз" входит в состав НАК "Нафтогаз Украины" и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на балансе "Черноморнефтегаза" находятся 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений на сегодняшний день составляют: по природному газу – 58,56 миллиарда кубометров, по газовому конденсату – 1 231 тысяча тонн, по нефти – 2 530 тысяч тонн.

19 марта 2014 года буровые установки "Черноморнефтегаза" в Крыму были захвачены вооруженными людьми.