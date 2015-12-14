Цена нефти Brent рухнула ниже $37

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2016 г. на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2% до 36,98 доллара за баррель, упав ниже 37 долларов за баррель впервые с декабря 2008 года, сообщает ТАСС.

"Кроме того, стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в январе 2016 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,5% до 34,94 доллара за баррель впервые с февраля 2009 года, преодолев отметку 35 долларов за баррель", - говорится в сообщении.

Цены на нефть ускорили падение после заседания ОПЕК 4 декабря. По итогам 168-го заседания в Вене министры нефти стран ОПЕК не приняли четкого решения по квотам на добычу из-за позиции стран, не входящих в организацию. В настоящее время объем добычи нефти членами ОПЕК оценивается в 31-32 миллиона баррелей/сутки. Предыдущая квота находилась на уровне 30 миллионов баррелей/сутки.

Издание отмечает, что российский рубль дешевеет на фоне падающей нефти. Так, курс доллара поднялся до отметки 70,73 рубля, что на 37 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов. Курс евро подскочил до отметки 77,55 рубля, подорожав на 15 копеек.

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