В проект бюджета-2016 заложен газ по 225 долларов – Минфин

Правительство закладывает в проект государственного бюджета на 2016 год цену импортируемого в Украину газа на уровне в среднем 225 долл. за тысячу кубометров.

Об этом говорится в презентации Министерства финансов Украины.

Презентация готовилась для выступления министра - Натальи Яресько в Верховной Раде 11 декабря, которое не состоялось.

«Средняя цена газа – 225 долл. за тысячу кубометров», - говорится в документе.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин отмечал, что в бюджете заложены цифры в 210-215 долл. за тысячу кубометров.

В то же время, глава правительства Арсений Яценюк подчеркивал, что цена газа в 1-м квартале 2016 года для Украины будет ниже существующей, поскольку цена газа привязана к цене на нефть, которая падает много месяцев подряд.

Кроме того, по расчетам экспертов, в 2016 году Украина может закупать в случае необходимости российский газ по цене примерно 207-208 долл. за тысячу кубометров. Цена на газ из Европы в 2016 году ожидается на уровне 175-180 долл. за тыс. куб. м.