Экспорт нефти из Ирана достиг шестимесячного максимума

Экспорт нефти из Ирана в декабре достиг своего шестимесячного максимума, сообщает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

"Экспорт нефти из Ирана в декабре приблизился к отметке 1,26 миллиона баррелей в день, - отмечает агентство. - Таким образом, показатель достиг своего шестимесячного максимума".

Отмечается, что крупнейшим импортером иранской нефти остается Китай, который на текущий момент покупает у ИРИ 460 тысяч баррелей в сутки. Второе место - за Индией, импортирующей 203 тысяч баррелей в день. Южная Корея закупает в декабре 189 тысяч баррелей нефти и конденсата. Япония приобретает в декабре 188 тысяч баррелей в день, продемонстрировав самый высокий показатель с апреля, когда она импортировала 177 тысяч баррелей.

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Как неоднократно заявляли представители руководства иранского министерства нефти, страна готова увеличить экспорт энергоносителя на 500 тысяч баррелей в день сразу после отмены санкций и нарастить его еще по крайней мере на 500 тысяч баррелей в течение последующих пяти-шести месяцев.

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Ожидается, что санкции в отношении Тегерана должны быть сняты с началом реализации ядерного соглашения, заключенного в июле в Вене Ираном и "шестеркой" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия). Выступая по иранскому телеканалу ИРИБ, представитель Исламской Республики в МАГАТЭ посол Реза Наджафи выразил надежду, что реализация ядерной сделки начнется в конце декабря - начале января.