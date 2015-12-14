Кабмин после полугодового перерыва ввел чрезвычайный режим в энергетике

Кабинет министров Украины после полугодового перерыва ввел режим чрезвычайной ситуации в энергетике, введенный впервые в августе 2014 года.

Соответствующее решение правительство приняло еще 9 декабря 2015 года, говорится в распоряжении, опубликованном 14 декабря.

«С целью преодоления последствий длительного нарушения нормальной работы рынка электрической энергии в связи с возникновением аварийных ситуаций в объединенной энергетической системе Украины, вызванных повреждением электроэнергетических установок, их элементов, сооружений, и обеспечения надежной, бесперебойной (стабильной) работы объединенной энергетической системы Украины согласиться с предложением Министерства энергетики и угольной промышленности о необходимости принятия на рынке электрической энергии таких временных чрезвычайных мер», - говорится в документе.

Как отмечается в распоряжении, первое, что входит в такие меры, - проведение корректировки тарифов на производство электрической энергии, в частности производителям, которые работают по ценовым заявкам, и величин "зеленого тарифа".

Второе - установление дополнительных платежей (надбавки, скидки) производителям электрической энергии. Далее, корректировка тарифов на передачу электрической энергии, корректировка инвестиционных программ лицензиатов.

Кроме этого, Кабмин поручил госкомпании "Укрэнерго" устанавливать временные ограничения на экспорт электроэнергии из Украины в ЕС, а также следить за выполнением лимитов потребления электроэнергии в Украине.

Также, Кабмин поручил «Укрэнерго» установить временные ограничения на генерацию электрической энергии для производителей из альтернативных источников энергии.

«Распоряжение вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и действует в течение месяца», - отмечается в документе.