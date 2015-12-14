"Энергоатом" за 11 месяцев увеличил доход от реализации электроэнергии на 35%

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, в январе-ноябре 2015 года увеличило доход от реализации электроэнергии по сравнению с январем-октябрем 2014 года на 34,8% - до 35,375 млрд грн, говорится в отчете компании.

Расчеты оптового рынка электроэнергии за отпущенную «Энергоатомом» электроэнергию за январь-ноябрь составили 91,159 млрд грн (88,1%).

Также в отчете отмечается, что задолженность госпредприятия «Энергорынок», оператора оптового рынка электроэнергии Украины, перед «Энергоатомом», с учетом отпущенной в предыдущие периоды электроэнергии, составляет 10,381 млрд грн.

Выработка электроэнергии компанией за январь-ноябрь 2015 года уменьшилась по сравнению с январем-ноябрем 2014 года до 79,566 млрд кВт/ч с 80,274 млрд кВт/ч. За 11 месяцев текущего года доля "Энергоатома" на украинском рынке электроэнергетики превысила 57,2%.

Как сообщал УНИАН, «Энергоатом» в 2014 году увеличил доход от реализации электроэнергии по сравнению с 2013 годом на 34,9% - до 27,794 млрд грн.

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Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.