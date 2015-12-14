Падение цен на нефть стало самым длительным за 1,5 года

Цены на нефть снижаются седьмую сессию подряд, чего не случалось с середины 2014 года, после предсказания Международного энергетического агентства, что избыток нефти на мировом рынке сохранится по крайней мере до конца 2016 года.

Сегодня фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе 2016 г. на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2% до 36,98 доллара за баррель, упав ниже 37 долларов за баррель впервые с декабря 2008 года.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в январе 2016 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 1,5% до 34,94 доллара за баррель впервые с февраля 2009 года, преодолев отметку 35 долларов за баррель.

Цены на оба эталона снижались каждый день с 4 декабря, когда ОПЕК отказалась от ограничения добычи, и за предыдущие шесть сессий упали более чем на 13%, пишет Рейтер.

Избыток на мировом рынке нефти сохранится по крайней мере до конца 2016 года из-за замедления роста потребления и высокой добычи ОПЕК, поэтому цены останутся низкими, говорится в опубликованном в пятницу ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (IEA).

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Экспорт из стран ОПЕК вырастет в начале будущего года за счет Ирана, напоминают аналитики BMI Research.

"Вся новая добыча будет предназначена для экспорта. Вдобавок к объемам, которые поступят из нефтехранилищ, Иран сможет увеличить экспорт нефти и конденсатов максимум на 700.000 баррелей в сутки к концу 2016 года", - говорится в отчете BMI Research.