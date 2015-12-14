Цена российской нефти впервые с 2008 года упала до 34 долларов

Стоимость российской нефти Urals впервые с декабря 2008 года опустилась до $34 за баррель. Рубль падал следом: курс доллара вырос на 1,27 руб., до 71,20 руб./$, курс евро поднялся на 1,34 руб., до 78,14 руб./€. Российские фондовые индексы демонстрируют снижение на 0,6–2,1%.

В самом начале торгов, по данным Reuters, стоимость российской нефти Urals на спот рынке опустилась ниже уровня $35 за баррель. К середине дня цена нефти достигла отметки $34,52 за баррель, что на 3,5% ниже закрытия пятницы.

После обеда стоимость российской нефти упала до $34 за баррель, пишет «Коммерсант».

Под вечер ситуация на нефтяном рынке начала улучшаться. В результате отскока стоимость российской нефти Urals достигла отметки $35,20 за баррель, отыграв большую часть дневного снижения. Позднее цены стабилизировались возле отметки $34,65.

Снижению цен на нефть способствуют опасения сохранения избыточного предложения нефти. Согласно обнародованному в пятницу прогнозу Международного энергетического агентства, избыток предложения нефти в мире сохранится по крайней мере до конца 2016 года. Этому будут способствовать замедление темпов роста потребления нефти, а также намерения ОПЕК максимизировать производство.

Согласно официальным данным, картель увеличил суточную добычу нефти в ноябре до 31,7 млн баррелей, доведя ее до максимума с апреля 2012 года. К тому же в следующем году на рынок нефти в полном объеме вернется Иран, предложение вырастет еще больше, что не может не пугать инвесторов.

Дополнительное давление на котировки нефти оказывают ожидания роста ставок в США. Во вторник стартует двухдневное заседание федерального комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США, на котором будет решаться судьба денежно кредитной политики. Согласно котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее подъема американским ЦБ оценивается трейдерами в 74%.