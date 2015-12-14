Аксенов объяснил, почему РФ вывезла "вышки Бойко" в свои территориальные воды

Передислокация двух буровых установок, принадлежащих ГУП «Черноморнефтегаз», которая была экспроприирована Россией в ходе оккупации Крыма, в территориальные воды РФ обусловлена исключительно технической необходимостью.

Об этом сообщил так называемый глава Крыма Сергей Аксенов, передает РИА Новости.

"Передислокация буровых вышек ГУП РК "Черноморнефтегаз" в территориальные воды России обусловлена исключительно технической необходимостью", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Аксенов подчеркнул, что вышки и всё оборудование находятся под охраной государства, "поэтому опасности, с точки зрения физического захвата, никакой не было".

"Вышки прекратили выполнять соответствующие работы на этих месторождениях и были готовы к перебазированию на месторождение Гордиевича, которое будет разрабатываться в течение последующих 3 лет", – приводит его слова пресс-служба.

Аксенов добавил, что все буровые вышки будут загружены на 100% и продолжат свою работу по добыче как жидких углеводородов, так и природного газа.

Ранее глава "Черноморнефтегаза" Игорь Шабанов заявил журналистам, что перемещение двух буровых платформ в территориальные воды России с Одесского месторождения происходило под прикрытием боевых кораблей ЧФ РФ из-за повышенной угрозы терроризма.

Установки находились на расстоянии примерно 180 километров от берега, на таком расстоянии от территориальных вод обеспечить безопасность буровых установок В-312 и В-319 общей стоимостью более 25 миллиардов рублей трудно, отметил директор.

Ранее обе платформы находились на Одесском месторождении в нейтральных водах. Сейчас они в территориальных водах Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в августе 2015 года поручил крупнейшему в Украине энергетическому госхолдингу "Нафтогаз Украины" нанять юристов для защиты своих имущественных прав в Крыму.

Справка УНИАН. "Черноморнефтегаз" входит в состав НАК "Нафтогаз Украины" и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на балансе "Черноморнефтегаза" находятся 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений на сегодняшний день составляют: по природному газу – 58,56 миллиарда кубометров, по газовому конденсату – 1 231 тысяча тонн, по нефти – 2 530 тысяч тонн.

19 марта 2014 года буровые установки "Черноморнефтегаза" в Крыму были захвачены вооруженными людьми.