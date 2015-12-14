Самый дешевый сорт нефти уже стоит чуть больше $20 за баррель.

На западе Канады отдельные производители продают топливо Western Canadian Select дешевле чем $22, Ирак предлагает свою нефть азиатским покупателям по $25, мексиканская смесь котируется ниже $28.

Как заявил старший консультант компании KBC Advanced Technologies Эхсан Уль-Хак, более трети мирового производства нефти экономически невыгодно при этих ценах, пишет Росбалт со ссылкой на Bloomberg,

"Канадские нефтекомпании должны уже с трудом покрывать свои операционные расходы", — добавил он.

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Между тем эталонные сорта нефти West Texas Intermediate и Brent все еще стоят больше $30. Но это легкая нефть с низким содержанием серы. Ее легче перерабатывать, поэтому она ценится выше.

В настоящее время европейский сорт нефти Brent торгуется на уровне ниже $37.