"Нафтогаз" стал поставщиком "последней надежды"

Соответствующе распоряжение № 1307-р опубликовано на сайте правительства.

"Определить Национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины" поставщиком "последней надежды" сроком на три года в качестве победителя конкурса", - говорится в распоряжении.

Напомним, конкурсная комиссия при Кабмине определила НАК «Нафтогаз Украины» победителем конкурса на поставщика «последней надежды», необходимость в котором закреплена во вступившем в силу с 1 октября законе «О рынке природного газа».

«Нафтогаз» оказался единственной компанией, подавшей конкурсное предложение», - говорится в сообщении «Нафтогаза».

В компании напомнили, что поставщик «последней надежды» не имеет права отказать в заключении договора поставки природного газа на ограниченный период времени.

«Такой поставщик необходим для непрерывного обеспечения потребителей газом в случае ликвидации или банкротства их действующего поставщика», - подчеркнули в компании.

Поставщик «последней надежды», как отмечается в сообщении, обязан обеспечивать потребителей газом до 60 суток, чтобы дать им возможность заключить договор с другим поставщиком.

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Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 октября 2015 года вступил в силу закон о рынке природного газа, в соответствии с которым крупнейший в Украине государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» теряет монополию на этом рынке.