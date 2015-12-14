Bloomberg: Забудьте о $35, самая дешевая нефть уже близка к $20

Об этом сообщает Анжелина Раскуэ в статье "Забудьте о $35, самая дешевая нефть уже близка к $20", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Смесь мексиканской нефти уже оценивается в менее чем $ 28, 11-летний минимум, согласно данным, собранным Bloomberg. Ирак предлагает огромный выбор нефти покупателям в Азии примерно по $ 25. В западной части Канады, цены некоторых производителей составляют менее $ 22 за баррель.

"Более одной трети мировой добычи нефти не рентабельно при таких ценах", - сказал по электронной почте Эхсан Уль-Хак, старший консультант KBC Advanced Technologies Plc. "У канадских производителей нефти могут возникнуть трудности с тем, чтобы покрыть эксплуатационные расходы".

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Более дешевая нефть. Цена некоторых сортов нефти по всему миру уже упала ниже $30 за баррель, самого низкого уровня за более чем десятилетие.

Нефть упала до уровней, которые в последний раз были во время глобального финансового кризиса в 2009 году, произошедшего на фоне глобального избытка предложения. Цены на эталоны West Texas Intermediate и Brent сохраняются на уровне $ 30, они представляют собой категорию нефти – легкой и с низким содержанием серы, - которая более высоко ценится, потому что ее легче перерабатывать. Некоторые производители более густой, чёрной нефти с более высоким содержанием серы понесли еще большие убытки и живут с ценами в $ 20.

Смесь мексиканской нефти потеряла 73 процента стоимости в течение 18 месяцев до $ 27.74 11 декабря, своего самого низкого уровня с 2004 года, по данным, собранным Bloomberg. Венесуэле приходится справляться с подобными минимумами. Сорт Western Canada Select, тяжелый и сернистый, резко упал на 75 процентов до $ 21.82, самый низкий уровень за семь лет. Как показывают данные, другие разновидности, включая Oriente Эквадора, Arab Heavy Саудовской Аравии и Basrah Heavy Ирака торговались ниже $ 30.

Нефть таких сортов продается дешевле, чем легкие сорта, потому что для ее обработки "переработчики должны инвестировать в модернизацию объектов, таких как коксохимические заводы, которые стоят очень дорого", - сказал уль-Хак, эксперт КВС.

Самый низкий уровень за десятилетие. В то время, как международные эталоны Brent и WTI упали до самого низкого уровня за последние семь лет, цена на мексиканскую смесь уже на самом низком уровне более чем за десять лет.

"В большинстве стран мира, многие производители на самом деле не получают ни цен Brent, ни цен WTI", - сказал по телефону Торбьорн Кьюс, аналитик DNB (Осло). "Это действительно драматическая ситуация, с которой многие производители не смогут долго справляться".

Правительство Мексики изолировало себя от спада цен на нефть после того, как ему удалось застраховать 212 млн баррелей, запланированных для экспорта на 2016 год. Правительство использовало опционные контракты, чтобы обеспечить среднюю цену $ 49 за баррель. Страхование нефти в 2015 году принесло государству бонус в $ 6,3 млрд.

Не все нефтедобывающие страны так же хорошо защищены. Государственный бюджет Венесуэлы, члена ОПЕК, в следующем году предполагает цену в $ 40, в то время как ее собственная нефть торгуется чуть выше $ 30. Долларовые резервы страны упали на 32 процента в этом году до $ 14,6 млрд.

По иронии судьбы, у тех, кто продает нефть по самым низким ценам, сейчас еще больше стимулов продолжать добычу. Но это, скорее всего, усугубит избыток, который и влияет на цены.

"Многие производители, возможно, захотят продать как можно больше нефти по текущим ценам", а не ожидать еще большего снижения в ближайшие недели", - сказал по электронной почте Абхишек Дешпанд, аналитик Natixis SA.