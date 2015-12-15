Экспроприированный РФ "Черноморнефтегаз" мог эвакуировать "вышки Бойко" из-за рисков ареста по иску "Нафтогаза" - КоммерсантЪ
Буровые вышки экспроприированного РФ «Черноморнефтегаза» могли эвакуировать в российские территориальные воды из-за риска ареста по готовящемуся иску «Нафтогаза Украины».
По информации "КоммерсантЪ", буровые вышки экспроприированного РФ«Черноморнефтегаза» с Одесского месторождения в Черном море могли быть эвакуированы из-за рисков ареста по иску «Нафтогаза Украины».
Эти буровые установки были куплены в 2011 году на кредит, который «Нафтогаз» выделил дочернему «Черноморнефтегазу», отмечает издание. Еще до оккупации Крыма компании начали судиться по возврату средств.
Напомним, ранее компания сообщила, что неустановленное торговое судно под турецким флагом якобы препятствовало перемещению буровой установки.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в августе 2015 года поручил крупнейшему в Украине энергетическому госхолдингу "Нафтогаз Украины" нанять юристов для защиты своих имущественных прав в Крыму.
Читайте такжеАксенов объяснил, почему РФ вывезла "вышки Бойко" в свои территориальные воды
Справка УНИАН. "Черноморнефтегаз" входит в состав НАК "Нафтогаз Украины" и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.
В настоящее время на балансе "Черноморнефтегаза" находятся 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений на сегодняшний день составляют: по природному газу – 58,56 миллиарда кубометров, по газовому конденсату – 1 231 тысяча тонн, по нефти – 2 530 тысяч тонн.
19 марта 2014 года буровые установки "Черноморнефтегаза" в Крыму были захвачены вооруженными людьми.