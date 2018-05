Дело ЮКОСа в суде США: Россия представила последние аргументы

Спор экс-владельцев ЮКОСа с Россией в США по поводу признания и исполнения решений гаагского арбитража на $50 млрд вступает в активную стадию, пишет "Коммерсант".

Россия представила последние возражения, и теперь суду округа Колумбия предстоит решить, находится ли данный спор в его юрисдикции. Юристы полагают, что суд, скорее всего, согласится рассматривать дело, но у России есть шансы на победу.

Читайте такжеЕвропа напомнила России о выплатах по делу ЮКОСа: Кремль это делать не планируетКак стало известно "Ъ", 11-12 декабря Россия представила дополнительные возражения в суд США в рамках дела по заявлению экс-акционеров ЮКОСа — Hulley Enterprises Ltd, Yukos Universal Ltd и Veteran Petroleum Ltd. Заявители, в пользу которых арбитраж Гааги в июле 2014 года присудил $50 млрд компенсации в качестве защиты прав иностранных инвесторов по Договору к Энергетической хартии (ДЭХ), просят исполнить это решение в США. Во Франции и Бельгии оно уже признано, а ряд российских активов арестован (РФ это оспаривает). В США процесс только начинается.

Одним из главных аргументов юристов White&Case, представляющих РФ, является отсутствие арбитражного соглашения между сторонами, позволяющего передать спор на рассмотрение гаагскому арбитражу.

Экс-владельцы ЮКОСа утверждают, что отношения сторон подпадали под регулирование ДЭХ и спор мог рассматриваться гаагским арбитражем.

РФ пытается вызвать у суда сомнение в статусе заявителей, утверждая, что они являются "подставными компаниями, которые в конечном счете принадлежат и контролируются российскими гражданами", а это противоречит главной цели ДЭХ — "содействие трансграничным инвестициям и международному сотрудничеству".

Еще один момент, который должен установить суд США,— применение Нью-Йоркской конвенции (о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений) к выплате компенсации истцам.

Юристы полагают, что суд США может признать свою юрисдикцию и рассмотреть спор, но у РФ все же есть шансы на отказ в признании гаагских решений. "Если бы это было обычное коммерческое дело — то да, я бы сказал, что шансов нет, поскольку в большинстве случаев решения приводятся в исполнение практически автоматически. А в споре России и ЮКОСа надежда есть,— говорит Александр Боломатов из юридической фирмы ЮСТ.— Причин несколько: не очевидно заключение арбитражного соглашения, нехарактерный состав субъектов, поскольку в споре участвует государство, и, конечно, сам размер взыскиваемых средств".