Путин запустил вторую нитку энергомоста в оккупированный Крым

"Начинайте", - сказал Путин участникам запуска, передает РИА Новости.

Президент РФ поблагодарил за быстрый запуск энергомоста и заверил, что если проблемы будут возникать в дальнейшем, они будут быстро устраняться.

Путин отметил, что предстоит еще наладка оборудования.

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Стоит отметить, что запуск планировалось провести до 20 декабря, но 9 декабря на совещании Путина с правительством министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что запуск проведут до 15 декабря.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявлял, что вторая очередь первой линии энергомоста в оккупированный Крым из Кубани даст около 90% потребности полуострова в электроэнергии.

Напомним, 22 ноября из-за подрыва электроопор в Херсонской области в аннексированный Россией Крым перестала поступать электроэнергия с материковой части Украины. На полуострове объявили режим чрезвычайной ситуации.