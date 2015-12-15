Moody's резко ухудшило прогноз по ценам на нефть

Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило свой прогноз по цене нефти марки Brent в 2016 году до 43 долларов за баррель с ожидавшихся ранее 53 долларов за баррель в связи с тем, что высокий уровень добычи нефти значительно превысил рост ее потребления, говорится в сообщении агентства.

Прогнозы по нефти марки WTI ухудшены до 40 долларов с 48 долларов за баррель. "Агентство ожидает, что стоимость обеих марок вырастет на 5 долларов за баррель в 2017 и 2018 годах", - отмечается в сообщении. Потенциальная отмена иранских санкций может добавить значительный объем нефти на рынок в 2016 году, компенсируя или даже превышая ожидаемое снижение добычи в США. Moody's ожидает, что это приведет к длительному периоду избыточного предложения, что будет продолжать удерживать цены на нефть на низком уровне, пишет Прайм.

"Страны ОПЕК продолжают добывать без ограничений, поскольку они конкурируют за долю на рынке, еще больше насыщая рынок. Россия также значительно увеличила добычу, и возможная отмена санкций против Ирана в 2016 году может наводнить рынок еще большим объемом нефти", - сказал старший вице-президент Moody 's Терри Маршалл. Агентство полагает, что баланс спроса и предложения в конечном итоге будет достигнут на уровне около 63 долларов за баррель Brent, но только в конце десятилетия.

По прогнозам специалистов Moody's, мировой спрос на нефть вырастет примерно на 1,3 миллиона баррелей в день в 2016 году, что несколько больше по сравнению с предыдущим прогнозом. Улучшение связано с наращиванием потребления в таких странах, как США, Китай, Индия и Россия.

"Рост объемов потребления не будет соответствовать увеличению поставок", - сказал Маршалл. "Пройдет время, пока уменьшатся огромные запасы нефти по всему миру. На фоне дополнительных объемов нефти из Ирана цены на нефть, как мы ожидаем, останутся низкими в течение более длительного периода, чем ранее предполагалось", - добавил он.

Читайте такжеСамый дешевый сорт нефти уже стоит чуть больше $20

Рейтинговое агентство также понизило ожидаемый уровень цен на северо-американский природный газ на Henry Hub до 2,25 доллара за миллион британских термических единиц (БТЕ) в 2016 году, 2,5 доллара за миллион БТЕ в 2017 году и 2,75 доллара за миллион БТЕ в 2018 году, что ниже предыдущих соответствующих прогнозов на 0,5 доллара за миллион БТЕ.