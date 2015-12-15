Кремль готовится к длительному периоду цены нефти ниже $40 за баррель

Колебания цен на нефть ниже $40 за баррель могут продлиться достаточно долго, заявил помощник президента РФ Андрей Белоусов, передает ТАСС.

"Я считаю, что есть все основания думать, что это может продлиться достаточно долго", - сказал он, не учтонив, как долго может продолжаться данный тренд.

Читайте такжеBloomberg: Забудьте о $35, самая дешевая нефть уже близка к $20В понедельник, 14 декабря, на мировых торгах цена Brent опускалась на 4% - до 36,4 доллара за баррель, преодолевая отметку 37 долларов за баррель впервые с декабря 2008 г.

Во вторник, 15 декабря, цена на торгах Лондонской биржи ICE поднялась выше 38 долларов за баррель. Январский фьючерсный контракт подорожал на 0,26% - до 38,02 доллара за баррель.

Эксперты отмечают, что повышение стоимости топлива - кратковременное явление.

Как сообщал УНИАН, дешевые сорта нефти уже стоят чуть больше $20 за баррель. Так, на западе Канады отдельные производители продают топливо Western Canadian Select дешевле чем $22, Ирак предлагает свою нефть азиатским покупателям по $25, мексиканская смесь котируется ниже $28.

Как заявил старший консультант компании KBC Advanced Technologies Эхсан Уль-Хак, более трети мирового производства нефти экономически невыгодно при нынешних ценах.