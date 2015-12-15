Нефть растет с многолетних минимумов

Мировые цены на нефть после падения предыдущих дней перешли к активному росту в ожидании статистики по запасам в США и новостей от ФРС, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 14:02 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,83% - до 38,86 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 1,67% - до 36,91 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов Brent подскакивала более чем на 4%, WTI – почти на 3%", - говорится в сообщении.

В среду Минэнерго США опубликует данные по запасам нефти в стране. По прогнозам аналитиков, коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 11 декабря, сократились на 2 миллиона баррелей — до 483,9 миллиона баррелей. На прошлой неделе запасы нефти в стране сократились на 3,6 миллиона баррелей — до 485,9 миллиона баррелей.

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Инвесторы также ожидают декабрьского заседания ФРС, которое начнется во вторник. На нем регулятор может впервые с июня 2006 года повысить базовую ставку. Это укрепит американскую валюту, что, в свою очередь, приведет к удорожанию нефти для инвесторов, владеющих иностранной валютой.

Пока слабый доллар оказывает положительное влияние на стоимость нефти. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) по состоянию на 14.05 мск опускался на 0,13%, до 97,47 пункта.

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