Дуда раскритиковал строительство "Северного потока - 2": его невозможно принять

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что строительство "Северного потока - 2" – политический проект, который невозможно принять. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Киеве, передает "112 Украина".

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"Спасибо господину президенту за упоминание о проекте "Северный поток-2", по которому Польша выражает свое однозначное сопротивление. Мы здесь занимаем общую позицию, так же как Словакия, и была совместная декларация по этому делу господина президента Андрея Киски, и моя, которая в свое время была произнесена. ... Это не только проект экономический или деловой, это проект политического характера, проект, который существенно вмешивается в вопросы энергетической безопасности наших стран. И в связи с этим невозможно его принять, и мы будем действовать в этом деле на всех возможных форумах", - заявил Анджей Дуда.

По словам Петра Порошенко, с президентом Польши был обсужден вопрос энергетического сотрудничества. Глава Украинского государства также выразил бескомпромиссную позицию относительно "Северного потока-2".

"Мы координируемся с нашими партнерами из Словакии, из Балтийских стран, из скандинавских стран, из Италии, с огромным количеством стран ЕС. Уверяем, что этот проект не имеет никакого экономического смысла, является исключительно политическим, и мы считаем недопустимым предоставлять возможности политического давления как на страны-члены ЕС, так и на Украину, в результате реализации этого проекта", - заявил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Арсений Яценюк проинформировал, что Украина предложила европейским партнерам в рамках ведения единой энергетической политики провести жесткую экспертизу проекта строительства российского газопровода "Северный поток-2" и заблокировать этот проект, поскольку он является антиевропейским и антиукраинским.

Группа европейских компаний в сентябре этого года подписала соглашение с российским "Газпромом" о расширении сети трубопроводов "Северный поток" (Nord Stream), проложенных по дну Балтийского моря в обход Украины в Германию.

26 ноября правительства 10 европейских стран обратились в Еврокомиссию с письмом, в котором заявили, что проект строительства "Северного потока-2" противоречит интересам ЕС. Документ подписали главы правительств Болгарии, Чехии, Эстонии, Греции, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии. Они призвали провести тщательную проверку проекта газопровода и призвали к широкому обсуждению "Северного потока-2" на саммите ЕС в декабре.