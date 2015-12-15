Яценюк планирует качать через Польшу 8 миллиардов кубов газа ежегодно

Премьер-министр Арсений Яценюк заявляет, что интерконнектор, который объединит газовые системы Польши и Украины, позволит нашему государству покупать 8 млрд куб. м газа в год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом украинский премьер заявил во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой сегодня в Киеве.

"У нас, господин президент, есть совместный проект - это строительство интерконнектора между Украиной и Польшей. Если мы этот интерконнектор построим, вы будете завозить очень много газа. Мы будем очень много этого газа покупать - это до 8 млрд куб. м", - сказал Яценюк.

В свою очередь президент Польши подчеркнул, что его страна будет рада, если благодаря углублению энергетического сотрудничества с Украиной, она обеспечит свою энергобезопасность.

Справка УНИАН. Газовый интерконнектор Польша-Украина будет включать строительство магистрального газопровода Германовичи - польско-украинская граница, общей длиной примерно 1,5 км на территории Польши и Бильче-Волыця – украинско-польскую границу, протяженностью почти 110 км на территории Украины.

Кроме того, на территории Польши будут построены компрессорная станция Страхоцина, измерительная станция и отрезки газопровода: Германовичи-Страхоцина, Страхоцина-Погорская Воля, Погорская Воля-Творзен и Творов-Творзен.

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Основная цель объединения польской и украинской ГТС – увеличить возможности импорта газа из ЕС через Польшу и обеспечить возможность хранения европейского газа в украинских хранилищах. Реализация проекта должна позволить перекачивать из Польши в Украину до 8 млрд кубометров газа в год, а из Украины в ЕС – до 7 млрд кубометров в год.

По данным экспертов, максимальная техническая пропускная способность поставки газа из Польши в Украину составляет 1,5 млрд кубометров в год.

Данный проект планируется завершить к 2020 году.