Транзит российского газа через Украину с начала года увеличился на 6%
16:44, 15 декабря 2015Энергетика
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По состоянию на 13 декабря транзит российского газа в ЕС составлял 63 млрд куб м.
REUTERS
Транзит российского газа через территорию Украины в Европейский Союз с начала 2015 года увеличился на 6%, до 63 млрд куб м.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь компании «Укртрансгаз» Максим Белявский.
«По состоянию на 13 декабря транзит российского газа в ЕС составлял 63 млрд куб м. Это на 6% больше показателей аналогичного периода 2014 года», - сказал он.
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По словам представителя «Укртрансгаза», с начала декабря по территории Украины в Европу было транспортировано 2,908 млрд куб. м российского газа.
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