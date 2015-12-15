Кабмин выделил "Энергоатому" землю для реконструкции распредустройства на Запорожской АЭС

Кабинет министров Украины выделил госкомпании «Энергоатом» земельные участки, необходимые для осуществления работ по реконструкции открытого распределительного устройства (ОРУ-750) Запорожской АЭС, после которой станция сможет увеличить выдачу электроэнергии в энергосистему.

Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома», уточняя, что земельные участки выделены распоряжением правительства №1297-р от 25 ноября в рамках реализации проекта «Реконструкция ОРУ-750 кВ для подключения линии ВЛ-750 кВ Запорожская АЭС - Каховская».

В компании сообщили, что, согласно распоряжению, земельные участки общей площадью 2,85 га, расположенные в пределах города Энергодар (Запорожская обл.), предоставлены «Энергоатому» в постоянное пользование.

«Принятие указанного распоряжения снимает ограничения по выполнению строительных работ в пределах существующей площадки ОРУ-750 кВ Запорожской АЭС и позволит начать строительные работы на отведенных участках и в целом на объекте», - отметили в «Энергоатоме».

В то же время пресс-служба напоминает, что проект «Реконструкция ОРУ-750 кВ для подключения линии ВЛ-750 кВ Запорожская АЭС - Каховская» осуществляется в рамках энергетической стратегии Украины на период до 2030 года, утвержденной Кабмином. Протяженность линии составит 186 км. Строительство было начато в 2014 году. Цель проекта - выдача полной установленной мощности ЗАЭС (6000 МВт), надежное энергоснабжение юга Украины; устойчивость энергосистемы и динамическая устойчивость энергоблоков ЗАЭС при каскадном отключении двух ВЛ-750 кВ.

По данным компании, дополнительный ожидаемый годовой отпуск электроэнергии после реализации проекта составит 741 млн кВт-ч.

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Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году.