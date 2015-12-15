Недашковский: "Энергоатом" завершил процесс продления эксплуатации энергоблоков малой серии

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом», оператор всех действующих АЭС в Украине, завершила процесс продления эксплуатации энергоблоков малой серии и теперь будет заниматься продлением эксплуатации серийных блоков атомных станций.

Как сообщает пресс-служба компании, об этом заявил президент «Энергоатома» Юрий Недашковский после получения лицензии от Государственной инспекции ядерного регулирования Украины на продление срока эксплуатации блока №2 Южно-Украинской АЭС на 10 лет – до 31 декабря 2025 года.

«С получением этой лицензии мы завершаем этап работ по продлению сроков эксплуатации энергоблоков малой серии. Надеемся в следующем году получить аналогичные документы уже по серийным энергоблокам типа ВВЭР-1000», - сказал президент «Энергоатома», которого цитирует пресс-служба.

В сообщении уточняется, что реакторная установка энергоблока №1 ЮУАЭС, срок эксплуатации которого продлен в 2013 году, относится к малой серии В-302, реакторная установка энергоблока №2 к малой серии В-338, тогда как установки других энергоблоков ВВЭР-1000 украинских АЭС относятся к наиболее распространенной серии - В-320.

Кроме того, Недашковский отметил, что на фоне событий, которые происходят в Верховной Раде Украины, на фоне высказываний отдельных народных депутатов и политиков, такое важное событие, как продление жизни энергоблока минимум на 10 лет, выпало из внимания общественности.

«Считаю, что в области энергетики и вообще экономики Украины, больших достижений, чем продление эксплуатации энергоблока №2 ЮУАЭС в 2015 году вообще не было», - подчеркнул Недашковский.

Также сообщается, что председатель Госатомрегулирования Сергей Божко вручая президенту «Энергоатома» лицензию от 9 декабря 2015 года на право осуществления деятельности на этапе жизненного цикла «эксплуатация ядерной установки энергоблока №2 Южно-Украинской АЭС», подчеркнул, что компания выполнила все требования по продлению срока эксплуатации энергоблока.

«Эксплуатирующая организация выполнила все требования по ядерной и радиационной безопасности касающиеся возможности продления срока эксплуатации энергоблока №2», - отметил Божко.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря Южно-Украинская атомная электростанция подключила в объединенную энергосистему Украины блок №2 после продления его срока эксплуатации до 2026 года.

Ранее президент госкомпании «Энергоатом» Юрий Недашковский отмечал значительное экономическое преимущество продления сроков эксплуатации существующих энергоблоков АЭС по сравнению со строительством новых. По его словам, для работ по продлению сроков эксплуатации необходимо направить на модернизацию блока порядка 300 млн долл., тогда как строительство нового обходится в 6-7 млрд евро.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС – основа Южно-Украинского энергетического комплекса, расположенного в Николаевской области и обеспечивающего потребности в электрической энергии региона с населением более 5 млн человек. В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.