Доля частных импортеров газа в Украину увеличилась до 52% с 2% в прошлом году

Доля частных компаний, которые занимаются импортом природного газа в Украину из Европы, на сегодняшний день достигла 52%, тогда как в прошлом году их доля составляла примерно 2%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь оператора газотранспортной системы Украины компании «Укртрансгаз» Максим Белявский.

«Доля частных компаний в импорте газа увеличилась до 52%. В прошлом году их доля составляла 2%», - сказал он.

Соответственно доля в импорте газа крупнейшего в Украине государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины» упала до 48% на сегодняшний день.

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Как сообщал УНИАН, с 1 октября 2015 году вступил в силу закон о рынке природного газа, который, по словам премьер-министра Арсения Яценюка, ликвидирует монопольное положение «Нафтогаза» на рынке углеводородов Украины.