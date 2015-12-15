"Укртрансгаз" за 10 месяцев получил 7,8 миллиарда прибыли

Госкомпания «Укртрансгаз» в январе-октябре 2015 года получила чистую прибыль в размере 7,8 млрд грн, тогда как аналогичный период 2014 года завершила с чистым убытком 0,4 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь компании Максим Белявский.

По его словам, чистый доход «Укртрансгаза» за 10 месяцев 2015 года увеличился по сравнению с аналогичным период предыдущего года на 75% - до 20 млрд грн.

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Доходы «Укртрансгаза» от транзита российского газа по территории Украины за 10 месяцев 2015 года составили 13,3 млрд грн.