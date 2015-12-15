Ривненская АЭС готова подключиться к линии электропередач 750кВ "РАЭС - Киевская"

Ривненская атомная электростанция завершила работы по реконструкции распределительного устройства ОРУ-750 кВ и готова подключиться к линии электропередач 750кВ «РАЭС - Киевская» (строительство на финальной стадии), что позволит станции увеличить производство электроэнергии, говорится в сообщении госкомпании «Энергоатом».

«После ввода в работу линии 750кВ «РАЭС - Киевская» Ривненская АЭС сможет работать с меньшими диспетчерскими ограничениями, что увеличит производство электроэнергии и повысит надежность работы объединенной энергосистемы», - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, 10 декабря на Ривненской АЭС было впервые поставлено под рабочее напряжение оборудование в ячейке №1 ОРУ-750 кВ, а именно: разъединитель, выключатель реактора, ограничители перенапряжения, шунтирующие реакторы, оборудование релейной защиты и автоматики (РЗиА) и системы диагностики. По состоянию на 13 декабря оборудование успешно прошло комплексные испытания в течение 72 часов.

По оборудованию ячейки №2 (линии 750 кВ «РАЭС-Киевская») завершены все строительно-монтажные работы, регламентные испытания и измерения, проведены практически в полном объеме наладочные работы. В сообщении отмечается, что оборудование и ячейки №2 ОРУ-750 кВ РАЭС также готовы к подаче рабочего напряжения на линию 750 кВ «РАЭС - Киевская»

По информации «Энергоатома», сейчас на строительстве линии электропередач - завершающий этап. Продолжаются работы по монтажу фазных проводов, настройке оборудования обмена командами по каналам высокочастотной связи (фазными проводами и проводами молниезащитного троса) как на ОРУ-750 кВ Ривненской АЭС, так и на подстанции «Киевская».

«После завершения в полном объеме строительства линии срок выполнения предпусковых работ на обеих подстанциях составит около двух суток», - отметили в госкомпании.

Как сообщал УНИАН, ранее в «Энергоатоме» заявляли, что суммарная установленная мощность Ривненской и Хмельницкой АЭС составляет 4835 МВт. В настоящее время ограничение мощности для этих станций из-за недостаточной пропускной способности линий электропередач составляет около 1000 МВт.

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Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

«Энергоатом» занимался реконструкцией открытых распределительных сооружений 750 кВ Ривненской и Хмельницкой АЭС с целью подключения РАЭС к линии 750 кВ «РАЭС - подстанция «Киевская», а также перезавода линии «Хмельницкая АЭС – Чернобыльская АЭС» на подстанцию «Киевская». После введения в эксплуатацию линии «Ривненская АЭС - подстанция «Киевская», строительство которой осуществляется в рамках кредита ЕБРР, будет обеспечен переток мощностей Ривненской и Хмельницкой АЭС к дефицитному с точки зрения поставки электроэнергии Центральному региону, в который входят Киевская, Черкасская, Житомирская, Черниговская области и Киев.

Линия 750 кВ «РАЭС - ПС «Киевская» существенно улучшит работу объединенной энергетической системы Украины, обеспечит надежное электроснабжение потребителей и полное использование имеющихся мощностей Ривненской и Хмельницкой АЭС. Дополнительный ожидаемый годовой отпуск электроэнергии составит 1,053 млрд кВт-ч.